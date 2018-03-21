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Ученые вскоре могут начать миссию по исследованию поверхности и атмосферы Марса

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Ученые вскоре могут начать миссию по исследованию атмосферы Марса
Ученые вскоре могут начать миссию по исследованию атмосферы Марса / Фото из открытых источников

Марсианский зонд Trace Gas Orbiter – орбитальный аппарат первого этапа европейско-российской миссии "ЭкзоМарс" – завершил аэродинамическое торможение и перешел на более близкое расстояние к планете. После этого ученые включили и протестировали приборы на нем. Полученные данные показали, что научные инструменты работают в штатном режиме. Поэтому научная программа может начаться уже в апреле.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Института космических исследований РАН.

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На борту Trace Gas Orbiter находятся научные приборы, анализирующие состав марсианской атмосферы и исследующие поверхность планеты. Вместе с ним на Марс отправили экспериментальный спусковой модуль "Скиапарелли", который в 2017 году разбился при попытке сесть на поверхность планеты. Стоит отметить, что TGO способен работать как ретранслятор сигналов от аппаратов, работающих на поверхности Марса – это понадобится для марсохода на втором этапе миссии. К слову, запуск марсохода планируют на 2020 год.

Приборы для исследования поверхности Марса на борту Trace Gas Orbiter

После прибытия к Марсу в октябре 2016 и первой проверки и калибровки научных приборов аппарат начал подготовку к одному из важнейших этапов миссии – постепенного перехода на рабочую круговую орбиту с помощью метода торможения атмосферой (которая еще называется аэробрейкинг). Этот переход длился год. Этот этап охватывает уменьшение периода обращения и высоты апоцентра орбиты путем гашения скорости движения аппарата, когда он слегка задевает атмосферу Марса на высоте около 110 километров.

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В переходе зонда на орбиту все научные приборы были выключены. Окончательный момент торможения был осуществлен 20 февраля 2018, и сейчас аппарат находится на эллиптической орбите с параметрами 1050×200 километров и периодом обращения 2 часа.

В начале марта начались тестовые включения и проверки научных инструментов на борту аппарата, которые показали их штатную работу и работоспособность канала связи. Начало наблюдательной кампании для спектрометрических комплексов ACS и NOMAD запланировано на середину апреля. Задачей приборов станет определение содержания в атмосфере различных газов, в том числе метана и оксида углерода в режиме затмений (когда Солнце заходит за диск планеты и просвечивает слой атмосферы).

Нейтронный детектор FREND будет заниматься составлением карт распределения водорода и водяного льда в поверхностном слое почвы Марса с высоким пространственным разрешением. Кроме того, планируется провести тестирование процедуры передачи данных с Марса на Землю и с Земли на Марс для решения вопроса о пригодности аппарата в качестве спутника-ретранслятора для второго этапа миссии "ЭкзоМарс".

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Стоит отметить, что основная цель программы "ЭкзоМарс" заключается в поиске возможных следов жизни на Марсе. Два из четырех научных инструментов аппарата разработаны в Институте космических исследований РАН. Это комплекс спектрометров для изучения атмосферы ACS (Atmospheric Chemistry Suite) и нейтронный детектор FREND.

Теги: Новости России Техно Космос Марс Европа
Источник: 24 Канал
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