Ученые выяснили, почему у птиц нет зубов
Ради выживания инкубационный период у птиц является очень коротким, то есть период созревания птенца в яйце сократился в процессе эволюции. Именно поэтому птицы остались без зубов.
Этот факт выяснили ученые из университета в немецком Бонне, сообщает Тelegraf.
"Во время инкубационного процесса самый продолжительный срок занимает именно формирование зубов. А птицы просто получили урезанный период инкубации, в результате чего и лишились этих органов", – говорится в исследовании.
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При этом ученым не удалось объяснить, почему у черепах, у которых период созревания значительно длиннее, также отсутствуют зубы.
Источник: 24 Канал
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