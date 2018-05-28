Науковці з’ясували, чому у птахів немає зубів

Задля виживання інкубаційний період у птахів є дуже коротким, тобто період дозрівання пташеняти у яйці скоротився у процесі еволюції. Саме тому птахи залишились без зубів.

Цей факт з’ясували науковці з університету в німецькому Бонні, повідомляє Тelegraf.

"Під час інкубаційного процесу найтриваліший термін займає саме формування зубів. А птахи просто отримали урізаний період інкубації, внаслідок чого і позбулися цих органів", – мовиться у дослідженні.

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При цьому науковцям не вдалося пояснити, чому у черепах, у яких період дозрівання є значно довшим, також відсутні зуби.