Науковці з’ясували, чому у птахів немає зубів
Задля виживання інкубаційний період у птахів є дуже коротким, тобто період дозрівання пташеняти у яйці скоротився у процесі еволюції. Саме тому птахи залишились без зубів.
Цей факт з’ясували науковці з університету в німецькому Бонні, повідомляє Тelegraf.
"Під час інкубаційного процесу найтриваліший термін займає саме формування зубів. А птахи просто отримали урізаний період інкубації, внаслідок чого і позбулися цих органів", – мовиться у дослідженні.
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При цьому науковцям не вдалося пояснити, чому у черепах, у яких період дозрівання є значно довшим, також відсутні зуби.
Джерело: 24 Канал
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