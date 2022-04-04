Сегодня к их компании присоединился патрульный из Винницы. Видео, в котором он исполняет знакомую всем песню, опубликовали на фейсбук-странице полиции Винницкой области.

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Украинцы не падают духом

Несмотря на трагические события, наш народ продолжает борьбу и с каждым днем ​​становится ближе к победе.

Доброе утро! Будем скоро петь легендарный гимн сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина" в день нашей победы,

– написали на странице полиции.

Патрульный исполнил песню "Ой у лузі червона калина" : смотрите видео