По его словам, украинское контрнаступление уже может начаться "в ближайшие дни". Откуда именно взял такую информацию Вучич – неизвестно.

Смотрите также Сына президента Сербии Данила Вучича задержали в Косово и заставили раздеться, – СМИ

Вучич связал контрнаступление ВСУ с нападением на сербов в Косово

Президент Сербии отметил, что, по его мнению, украинцы якобы подготовили "десятки бригад, которые серьезно прорвут российские линии". Он отметил, что он "не болеет за украинцев", а говорит то, что думает.

Несмотря на это, Вучич почему-то соединил контрнаступление ВСУ с вероятным "нападением на сербов" в Косово. Поэтому он призвал сербов "не пренебрегать своей безопасностью".

Когда это начнется, а я ожидаю, что это начнется завтра – послезавтра, в ближайшие дни, тогда вы увидите дополнительное наступление на Косово и Метохию. Поэтому я прошу сербов остерегаться, чтобы все, кто думает, что эти изверги могут на них напасть, скрылись,

– заявил он.

Не обошел стороной Вучич и премьер-министра Косово Альбина Курти. По его мнению, он "представил себя Зеленским" и попытается устроить новый конфликт на Балканах, якобы показав себя в роли "нового великоалбанского лидера", который хочет объединить все албанские страны.

Недавно в Косово вспыхнули стычки