Учительница рассказала, что ее уволили из-за инцидента на перемене. Она заполняла журнал и услышала разговор девушек, которые обсуждали "нацизм" в Украине, поэтому выразила свое мнение о том, что на самом деле россияне убивают украинцев и Украина защищает свою землю.

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Женщина добавила, что на территории Украины никогда не ограничивали права русскоговорящего населения, ведь сама училась в украинском университете. Педагоги в Мелитополе, зная, что у аудитории есть слушатели из Крыма, переходили на русский.

Однако через несколько дней учительницу вызвали к директору и обвинили в том, что она "прокомментировала Z на футболке ученицы". По словам уволенной учительницы, родители учениц требовали ее отстранения и увольнения.

Я согласилась, что я пишу заявление об увольнении с работы по собственному желанию, хотя я просила директора написать по взаимному согласию. Но директор настояла, чтобы я подавала заявление по собственному желанию,

– заявила Сусанна Безазиева.

Напомним, предательница Наталья Поклонская в одном из интервью сказала, что буква Z символизирует трагедию и горе для России и Украины, потому что погибают солдаты.

Позже в соцсетях она написала, что призывает "к добру, сочувствию и возможности мыслить самостоятельно, не коллективно". Также она отметила, что опасно слепо поклоняться любым символам.

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