Вчителька розповіла, що її звільнили через інцидент на перерві. Вона заповнювала журнал та почула розмову дівчат, які обговорювали "нацизм" в Україні, тому висловила свою думку про те, що насправді росіяни вбивають українців та Україна захищає свою землю.

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Жінка додала, що на території України ніколи не обмежували права російськомовного населення, адже сама навчалась в українському університеті. Педагоги у Мелітополі, знаючи, що в аудиторії є слухачі з Криму, переходили на російську.

Проте, через кілька днів вчительку викликали до директора і звинуватили у тому, що вона "прокоментувала Z на футболці учениці". За словами звільненої вчительки, батьки учениць вимагали її відсторонення на звільнення.

Я погодилася, що я пишу заяву про звільнення з роботи за власним бажанням, хоча я просила директора написати за взаємною згодою. Але директор наполягла, щоб я подавала заяву за власним бажанням,

– заявила Сусання Безазієва.

Нагадаємо, зрадниця Наталія Поклонська у одному з інтерв'ю сказала, що літера Z символізує трагедію та горе для Росії та України, бо гинуть солдати.

Пізніше в соцмережах вона написала, що закликає "до добра, співчуття та можливості мислити самостійно, не колективно". Також вона зазначила, що небезпечним є сліпо поклонятися будь-яким символам.

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