Учитесь противостоять коронавируса

Выполнение базовых правил гигиены это не роскошь, а банальное уважение времени и здоровья других людей.

Кігалі, Руанда – перед тим, як сісти в автобус, пасажири зобов'язані вимити руки. І миють. Хоча в країні досі не зареєстровано жодного випадку коронавірусу. Тим часом в Україні за останній тиждень я їхав в таксі, водій якого витирав шмарклі рукавом, отримував посилку від вщент хворого кур'єра, стояв у черзі поруч зі шмигаючими носом покупцями. В соціальних мережах побачив дописи людей, які повертаються з епіцентрів епідемії коронавірусу і сміються над хворобою, навіть не задумуючись над можливістю добровільного карантину.

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Давайте пам'ятати, що виконання базових правил гігієни це не розкіш, а банальна повага часу і здоров'я інших людей. Особливо літніх людей. Бо якщо вірогідність померти від нового коронавірусу для людей до 40 років складає лише 0.2%, то для бабусь і дідусів за 80 вона підстрибує до 15%. Схожа картина і для людей із серйозними хронічними захворюваннями. Та й здорові молоді людей теж не хочуть пролежати кілька днів вдома з високою температурою. Чи потрапити в лікарню на кілька тижнів. І мова не лише про новий коронавірус, а й про звичайний грип.