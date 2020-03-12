13:20
12 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вечный президент Путин. Тимати хочет "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      22:29, 11 марта
      Вести.UA: Жизнь Богдана после отставки. Депутаты ОПЗЖ посетили агрессора
      Вєсті.UA
      20:27, 11 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ
      БЛОГ Иван Примаченко
      Сооснователь образовательных курсов Prometheus

      Учитесь противостоять коронавируса

      -
      Помните о здоровье и безопасности окружающих / Macau Photo Agency

      Выполнение базовых правил гигиены это не роскошь, а банальное уважение времени и здоровья других людей.

      Кігалі, Руанда – перед тим, як сісти в автобус, пасажири зобов'язані вимити руки. І миють. Хоча в країні досі не зареєстровано жодного випадку коронавірусу. Тим часом в Україні за останній тиждень я їхав в таксі, водій якого витирав шмарклі рукавом, отримував посилку від вщент хворого кур'єра, стояв у черзі поруч зі шмигаючими носом покупцями. В соціальних мережах побачив дописи людей, які повертаються з епіцентрів епідемії коронавірусу і сміються над хворобою, навіть не задумуючись над можливістю добровільного карантину.

      Важливо! По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться

      Давайте пам'ятати, що виконання базових правил гігієни це не розкіш, а банальна повага часу і здоров'я інших людей. Особливо літніх людей. Бо якщо вірогідність померти від нового коронавірусу для людей до 40 років складає лише 0.2%, то для бабусь і дідусів за 80 вона підстрибує до 15%. Схожа картина і для людей із серйозними хронічними захворюваннями. Та й здорові молоді людей теж не хочуть пролежати кілька днів вдома з високою температурою. Чи потрапити в лікарню на кілька тижнів. І мова не лише про новий коронавірус, а й про звичайний грип.

      Захворів – сиди вдома. Захворів твій підлеглий – дозволь йому працювати дистанційно. Чхай в платок чи згин ліктя. Мусиш вийти в публічне місце хворим – одягни маску, щоб захистити оточуючих. Пам'ятаю, як в Стенфорді, ще до всяких коронавірусів, студенти з Японії, Кореї та Китаю хворі на звичайний нежить, постійно ходили в масках. Бо це не про паніку, параною і захист себе. А про банальну ввічливість і захист тих, в кого здоров'я не таке міцне, як в нас. Давайте станемо на крок ближчими до Руанди.

      Коронавирус в России: количество больных возросло до 28, инфекцию обнаружили у ребенка
      сегодня
      Автор: Иван Примаченко
      Теги: Публикации Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:20 Учитесь противостоять коронавируса
      Іван Примаченко
      сегодня , 11:50 7 жутких фильмов о эпидемии и вирусах
      Юлія Михайлова
      сегодня , 09:03 Пандемия и запрет въезда в США: мировые фондовые рынки резко обвалились
      Тетяна Панасюк
      11 марта , 19:44 Топ-5 электрокаминов
      сегодня , 11:30 Кризис в России: как Путин захватывает власть
      Іван Яковина
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук