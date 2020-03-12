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      БЛОГ Іван Примаченко
      Співзасновник освітніх курсів Prometheus

      Вчіться протистояти коронавірусу

      -
      Пам'ятайте про здоров'я та безпеку оточуючих / Macau Photo Agency

      Виконання базових правил гігієни це не розкіш, а банальна повага часу і здоров'я інших людей.

      Кігалі, Руанда – перед тим, як сісти в автобус, пасажири зобов'язані вимити руки. І миють. Хоча в країні досі не зареєстровано жодного випадку коронавірусу. Тим часом в Україні за останній тиждень я їхав в таксі, водій якого витирав шмарклі рукавом, отримував посилку від вщент хворого кур'єра, стояв у черзі поруч зі шмигаючими носом покупцями. В соціальних мережах побачив дописи людей, які повертаються з епіцентрів епідемії коронавірусу і сміються над хворобою, навіть не задумуючись над можливістю добровільного карантину.

      Важливо! По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться

      Давайте пам'ятати, що виконання базових правил гігієни це не розкіш, а банальна повага часу і здоров'я інших людей. Особливо літніх людей. Бо якщо вірогідність померти від нового коронавірусу для людей до 40 років складає лише 0.2%, то для бабусь і дідусів за 80 вона підстрибує до 15%. Схожа картина і для людей із серйозними хронічними захворюваннями. Та й здорові молоді людей теж не хочуть пролежати кілька днів вдома з високою температурою. Чи потрапити в лікарню на кілька тижнів. І мова не лише про новий коронавірус, а й про звичайний грип.

      Захворів – сиди вдома. Захворів твій підлеглий – дозволь йому працювати дистанційно. Чхай в платок чи згин ліктя. Мусиш вийти в публічне місце хворим – одягни маску, щоб захистити оточуючих. Пам'ятаю, як в Стенфорді, ще до всяких коронавірусів, студенти з Японії, Кореї та Китаю хворі на звичайний нежить, постійно ходили в масках. Бо це не про паніку, параною і захист себе. А про банальну ввічливість і захист тих, в кого здоров'я не таке міцне, як в нас. Давайте станемо на крок ближчими до Руанди.

      Карантин в Україні через коронавірус: список областей та шкіл
      сьогодні
      Автор: Іван Примаченко
      Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Публікації Карантин в Україні 2020
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