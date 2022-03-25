Запорожье принимает эвакуированных мелитопольцев. Сотням людей удалось покинуть город, который временно оккупировали российские войска.

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Удачная эвакуация

Всего на автобусах и частных авто в Запорожье прибыло более 500 мелитопольцев. Им обеспечивают еду, места для питания и всю остальную необходимую помощь.

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