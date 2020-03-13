В Украине могут узаконить дистанционную работу на время карантина

В Министерстве здравоохранения инициируют законопроект о дистанционной работе для украинцев на время карантина. Его будет рассматривать Верховная Рада на внеочередном заседании.

Так, Минздрав хочет внести правку, по которой украинцам позволят работать дистанционно из дома. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко после заседания СНБО.

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Рассмотреть этот законопроект должна Верховная Рада не позднее, чем в среду, 18 марта. Точной даты внеочередного заседания нардепов пока нет.

Виктор Ляшко отметил, что Минздрав уже давно советовал работодателям перевести людей на дистанционную работу. Однако теперь этой идеи хотят предоставить больше юридической силы и узаконить в кодексе законов о труде.



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