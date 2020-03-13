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      В Украине могут узаконить дистанционную работу на время карантина

      - Читати новину українською

      В Министерстве здравоохранения инициируют законопроект о дистанционной работе для украинцев на время карантина. Его будет рассматривать Верховная Рада на внеочередном заседании.

      Так, Минздрав хочет внести правку, по которой украинцам позволят работать дистанционно из дома. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко после заседания СНБО.

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      Рассмотреть этот законопроект должна Верховная Рада не позднее, чем в среду, 18 марта. Точной даты внеочередного заседания нардепов пока нет.

      Виктор Ляшко отметил, что Минздрав уже давно советовал работодателям перевести людей на дистанционную работу. Однако теперь этой идеи хотят предоставить больше юридической силы и узаконить в кодексе законов о труде.

      Коронавірус смертність
      Основное о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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      • По состоянию на 13 марта в Украине подтвердили 3 случая заражения коронавирусом. 71-летняя женщина из Радомышля умерла.
      • В Радомышле Житомирской объявлено чрезвычайное положение.
      • Украинскую границу закрыли для иностранцев на 14 дней. Граждане Украины, однако, смогут вернуться.
      • Всех, кого возвращается из стран, где неблагополучная ситуация с коронавирусом, отправлять на обсервацию.
      • В Черновцах действует строгий карантин: обучение отменили, закрыли крупнейший в области рынок, а также ограничили посещение спорткомплексов.
      • С 12 марта по 4 апреля в Украине действует общенациональный карантин с отменой обучения в школах, вузах и садах, соревнований с болельщиками, концертов и тому подобное.
      • Украина закрыла некоторые КПП на границе с оккупированным Донбассом.
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Здоровье Новости Здоровье Виктор Ляшко Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Работа Рынок труда Верховная Рада
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