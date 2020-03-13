В Україні можуть узаконити дистанційну роботу на час карантину

У Міністерстві охорони здоров'я ініціюють законопроєкт про дистанційну роботу для українців на час карантину. Його розглядатиме Верховна Рада на позачерговому засіданні.

Так, МОЗ хоче внести правку, за якою українцям дозволять працювати дистанційно з дому. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко після засідання РНБО.

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Розглянути цей законопроєкт має Верховна Рада не пізніше, ніж у середу, 18 березня. Точної дати позачергового засідання нардепів поки немає.

Віктор Ляшко зазначив, що МОЗ вже давно радив роботодавцям перевести людей на дистанційну роботу. Однак тепер цій ідеї хочуть надати більшої юридичної сили і узаконити в кодексі законів про працю.



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