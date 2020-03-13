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      В Україні можуть узаконити дистанційну роботу на час карантину

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      Рада розглядатиме законопроєкт про дистанційну роботу на час карантину / GettyImages

      У Міністерстві охорони здоров'я ініціюють законопроєкт про дистанційну роботу для українців на час карантину. Його розглядатиме Верховна Рада на позачерговому засіданні.

      Так, МОЗ хоче внести правку, за якою українцям дозволять працювати дистанційно з дому. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко після засідання РНБО.

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      Розглянути цей законопроєкт має Верховна Рада не пізніше, ніж у середу, 18 березня. Точної дати позачергового засідання нардепів поки немає. 

      Віктор Ляшко зазначив, що МОЗ вже давно радив роботодавцям перевести людей на дистанційну роботу. Однак тепер цій ідеї хочуть надати більшої юридичної сили і узаконити в кодексі законів про працю.

      Коронавірус смертність
      Основне про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Головне про карантин в Україні

      • Станом на 13 березня в Україні підтвердили 3 випадки зараження коронавірусом. 71-річна жінка з Радомишля померла.
      • В Радомишлі на Житомирщині оголошено надзвичайний стан.
      • Український кордон закрили для іноземців на 14 днів. Громадяни України, однак, зможуть повернутися.
      • Усіх, кого повертається з країн, де неблагополучна ситуація з коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.
      • У Чернівцях діє суворий карантин: навчання скасували, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів.
      • З 12 березня до 4 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин зі скасуванням навчання у школах, вишах і садочках, змагань із вболівальниками, концертів тощо.
      • Україна закрила деякі КПП на межі із окупованим Донбасом.
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Віктор Ляшко Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Робота Ринок праці Верховна Рада Новини України Новини політики
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