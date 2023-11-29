Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. Что именно говорит по этому поводу эксперт – рассказываем дальше.

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Политолог прокомментировал возвращение "Скифского золота"

Материалы Службы позволили Верховному Суду Нидерландов принять окончательное решение по этому вопросу в пользу нашего государства. Глава СБУ Малыш назвал дело символическим: "Она показывает, что Украина никогда не отдает того, что принадлежит ей по Закону,

– акцентирует эксперт.

Политолог напоминает, что эта история начиналась для Украины негативно. "Согласно подписанным соглашениям всю старинную коллекцию должны были вернуть в Украину еще летом 2014 года. Но этого не произошло. В том числе из-за непрофессиональной работы украинских чиновников: чиновники крымских музеев, которые тогда переехали в Киев, ничего не сделали для возвращения золота. Впоследствии Службой Безопасности было открыто уголовное производство по данному факту", – подчеркивает Голобуцкий.

"Своевременная профессиональная юридическая поддержка СБУ позволила переломить ход судебного процесса в пользу нашего государства. "Скифское золото" не единственная украинская культурная ценность, которую россияне пытались присвоить. Можно упомянуть и вывезенный под чистый музей в Херсоне и другие культурные объекты. Любой подобный экспонат, в момент, когда окажется за пределами России, будет арестован и передан Украине. Судебный прецедент для такого решения уже есть", – резюмирует политолог.

Напомним, ранее коллекцию "Скифское золото" удалось вернуть в Украину благодаря материалам СБУ. Глава Службы Малыш заявил, что "как украинцы вернули "Скифское золото", так же вернем Крым, Донбасс и остальные оккупированные территории".