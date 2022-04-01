Кроме того, из Запорожья в Бердянск доехали 10 автобусов, которые довезли 80 тонн гуманитарной помощи. Утром 2 апреля они продолжат эвакуацию мариупольцев.

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За сутки эвакуировались 6266 человек

Гуманитарными коридорами из Бердянска и Мелитополя в Запорожье на собственном транспорте доехал 1 441 человек:

Из них 771 человек – из Мариуполя;

670 – из городов Запорожской области: Бердянска, Мелитополя, Пологов, Орехова и Васильевки.

В Луганской области удалось эвакуировать 1735 жителей Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной и Попасной. Кроме того, уже проехали Васильевку:

42 автобуса из Бердянска с мариупольцами;

12 – из Мелитополя с местными жителями.

В этих автобусах едут более 2,5 тысяч человек. За ними двигаются более 300 частных автомобилей. Все они направляются в город Запорожье

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