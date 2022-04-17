Об этом 17 апреля рассказала омбудсмен Людмила Денисова. Накануне к ней обратились российские волонтеры, обнаружившие в Пензенской области лагеря для депортированных украинцев.

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Депортированные украинцы – без важных вещей

Волонтерам удалось посетить один из трех таких "фильтрационных" лагерей. В то время там содержали более 400 человек, среди них были в основном женщины и 147 детей всех возрастов, даже младенцы. Денисова отметила, что наши граждане были в крайне бедственном положении.

Обратите внимание! Украинцы там не имели ни одежды, ни продуктов, ни предметов гигиены. Ведь их забрали из Мариуполя прямо из бомбоубежища.

Украинцев и дальше будут освобождать из лагерей

16 апреля удалось освободить первых депортированных украинцев. 7 человек, в том числе – семью с 3 детьми, доставили в эстонский город Нарва . Там им оказывают необходимую помощь.

"Это – результат совместной работы российских волонтеров, консульской службы в Эстонии и эстонской стороны", – пояснила Денисова. В настоящее время они готовятся к перевозке следующей группы лиц.

Информация для украинцев в России

Денисова обратилась к украинцам, которые сейчас находятся в России и не знают, как вернуться домой или добраться в страны Европы. Она посоветовала им воспользоваться пунктом пропуска через российскую границу в город Нарва. Там им помогут наши дипломаты и местные общины.