Про це 17 квітня розповіла омбудсменка Людмила Денісова. Напередодні до неї звернулися російські волонтери, які виявили у Пензенській області табори для депортованих українців.

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Депортовані українці – без важливих речей

Волонтерам вдалося відвідати один із трьох таких фільтраційних таборів. На той час там утримували понад 400 людей, серед них були здебільшого жінки та 147 дітей різного віку, навіть немовлята. Денісова зазначила, що наші громадяни були у вкрай пригніченому становищі.

Зверніть увагу! Українці там не мали ані одягу, ані харчів, ані предметів гігієни. Адже їх забрали із Маріуполя прямо з бомбосховища.

Українців і надалі визволятимуть з таборів

16 квітня вдалося звільнити перших депортованих українців. 7 людей, зокрема – сім'ю з 3 дітьми, доправили до естонського міста Нарва. Там їм надають усю необхідну допомогу.

"Це – результат спільної роботи російських волонтерів, консульської служби в Естонії та естонської сторони", – пояснила Денісова. Наразі вони готуються до перевезення наступної групи осіб.

Інформація для українців у Росії

Денісова звернулася до українців, які зараз перебувають у Росії й не знають, як повернутися додому чи добратися до країн Європи. Вона порадила їм скористатися пунктом пропуску через російський кордон до міста Нарва. Там їм допоможуть наші дипломати й місцеві громади.

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