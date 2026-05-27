За основу взяли разработки СССР: новые детали экспертизы обломков "Орешника"

После очередного массированного обстрела в ночь на 24 мая Украина передала на экспертизу все собранные обломки российской ракеты "Орешник". На этот раз удалось собрать значительно больше обломков, пригодных для детального исследования.

Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Какие предварительные результаты исследования удара "Орешника"?

По словам Власюка, после последнего удара специалисты получили больше пригодных для экспертизы остатков ракеты. Он также добавил, что технологическая база отдельных компонентов может достигать советских разработок 1970 – 1980х годов.

На этот раз сохранилось больше пригодных для исследования остатков. Мы думаем, что использованные компоненты уходят корнями в разработки 70 – 80-х годов,

– отметил он.

Власюк также добавил, что такая устаревшая технологическая основа ракеты имеет свое преимущество для Москвы, поскольку это делает ее менее чувствительной к системам радиоэлектронной борьбы и позволяет России меньше зависеть от импортных компонентов.

Кроме того, во время исследования обстрела 24 мая специалисты обнаружили "свежие" ракеты Х-101, "Искандеры" и ударные дроны типа "Шахед", изготовленные недавно.

Использует ли Россия в "Орешнике" западные детали?

По словам Власюка, в конструкции "Орешника", вероятно, не используются западные компоненты. В отличие от этого вооружения, в других российских ракетах и беспилотниках, в частности "Шахедах", эксперты постоянно находят компоненты западного производства.

Чтобы подтвердить версию о полностью отечественном производстве "Орешника", к исследованию привлекли специалистов, которые детально изучают все фрагменты. Отсутствие импортных деталей может указывать на стремление России создать автономное производство определенных типов ракет.

Куда попал "Орешник" в ночь на 24 мая?

Напомним, 24 мая 2026 года вражеские войска в третий раз применили ракеты "Орешник" против Украины. По данным специалистов, 95% всех остатков этого вооружения нашли на открытой местности в Белой Церкви, Киевской области.

Основная часть обломков упала непосредственно в поле, а незначительная часть конструкции повредила частные здания.

"95% всего, что было доступно в плане остатков, было в поле. Ну, и немножечко прилетело в несколько гаражей", – отметил Власюк.