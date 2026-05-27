Про це в етері телемарафону повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Дивіться також Не ризикнули бити по Києву: чому Росія випустила "Орешник" по Білій Церкві та скільки їх було

Які попередні результати дослідження удару "Орешника"?

За словами Власюка, після останнього удару фахівці отримали більше придатних для експертизи залишків ракети. Він також додав, що технологічна база окремих компонентів може сягати радянських розробок 1970 – 1980х років.

Цього разу збереглося більше придатних для дослідження залишків. Ми думаємо, що використані компоненти сягають корінням у розробки 70 – 80-х років,

– зазначив він.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Власюк також додав, що така застаріла технологічна основа ракети має свою перевагу для Москви, оскільки це робить її менш чутливою до систем радіоелектронної боротьби та дозволяє Росії менше залежати від імпортних компонентів.

Окрім того, під час дослідження обстрілу 24 травня фахівці виявили "свіжі" ракети Х-101, "Іскандери" та ударні дрони типу "Шахед", виготовлені нещодавно.

Чи використовує Росія в "Орешнику" західні деталі?

За словами Власюка, в конструкції "Орешника", імовірно, не використовуються західні компоненти. На відміну від цього озброєння, в інших російських ракетах та безпілотниках, зокрема "Шахедах", експерти постійно знаходять компоненти західного виробництва.

Щоб підтвердити версію про повністю вітчизняне виробництво "Орешника", до дослідження залучили фахівців, які детально вивчають усі фрагменти. Відсутність імпортних деталей може вказувати на прагнення Росії створити автономне виробництво певних типів ракет.

Куди поцілив "Орешник" в ніч на 24 травня?

Нагадаємо, 24 травня 2026 року ворожі війська втретє застосували ракети "Орешник" проти Україні. За даними фахівців, 95% усіх залишків цього озброєння знайшли на відкритій місцевості в Білій Церкві, що на Київщині.

Основна частина уламків впала безпосередньо в полі, а незначна частина конструкції пошкодила приватні будівлі.

"95% всього, що було доступно в плані залишків, було в полі. Ну, і трошечки прилетіло в декілька гаражів", – зазначив Власюк.