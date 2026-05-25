Таку версію не виключає і військовий експерт, засновник БФ "Реактивна пошта" Павло Нарожний, який у розмові з 24 Каналом наголосив на ненадійності російської зброї, нагадавши про невдалі запуски іншої балістичної ракети – "Сармат".

Ракета "Орешник" не здатна бити точково

Російський "Орешник" – невибіркова зброя. Нею, зі слів військового експерта, не можна уражати точково. Якщо відбувається ураження такою ракетою, а це касетний боєприпас, то при розкритті вона охоплює велику територію.

Ймовірніше, що росіяни побоялись вдарити по Києву, бо у випадку такого ураження вони могли б влучити, наприклад, по посольству Китаю, Італії, Франції чи Великої Британії, які розташовані в центрі столиці,

– озвучив Нарожний.

Військовий експерт вважає, що 24 травня два "Орешника" прямували на Білу Церкву.

Український військовий портал Defence Express дав свою оцінку ураженню по Білій Церкві, вказавши на те, що удар "Орешником" по місту умовно є еквівалентом удару 36 "Шахедам" з посиленою бойовою частиною. Коментуючи таку інформацію, військовий експерт наголосив, що недооцінювати "Орешник" не варто, він навіть без ядерного заряду дійсно здатний завдати суттєвої шкоди.

Кількість і вага боєголовок доволі значна. Мовиться про 250 кілограмів. Але ця зброя, повторюся, невибіркова, вона може вдарити по території якогось великого об'єкта і його ефективно уразити, але знищити певну ціль точково, наприклад, спалити машинну залу електротеплоцентралі вона не може,

– підсумував Нарожний.

Атака "Орешником" по Україні: що кажуть в ПС?

В Повітряних силах повідомили, що удар 24 травня російська армія здійснила з Капустиного Яру саме "Орешником", про це заявив і президент Зеленський, однак там зауважили, що нині підтверджується тільки один запуск цієї ракети.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат додав, що немає поки що інформації, яка б підтвердила, що "Орешником" були уражені російські позиції на Донеччині, як про те повідомляють осінтери. У Білоцерківському районі внаслідок атаки цієї ракетою були пошкоджені гаражний кооператив та будівлі підприємства.