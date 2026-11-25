Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре и полиции.

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Каковы последствия удара по Славянску?

25 ноября 2026 года в 10:05 российские оккупанты сбросили на город авиабомбу ФАБ-500 с модулем УМПК. Она попала вблизи многоквартирного дома.

В результате атаки погиб 77-летний мужчина. По данным прокуратуры, он как раз вышел из квартиры на улицу, когда произошел удар.

Последствия вражеского удара / Фото Нацполиции

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Ранения получили десять человек в возрасте от 28 до 82 лет – шесть мужчин и четыре женщины. У них диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы, переломы и контузию. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, всем оказывается медицинская помощь.

Момент прилета и комментарии горожан: смотрите видео (внимание, шокирующие кадры!)

Какие разрушения вызвала российская авиабомба?

В зоне поражения повреждены четыре многоквартирных и шесть частных жилых домов. Также поврежден гражданский автотранспорт – по данным полиции, два автомобиля.

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Правоохранители фиксируют последствия российского удара и оказывают помощь пострадавшим.

Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Российские войска продолжают наносить авиаудары по Славянску. В частности, 9 и в ночь на 10 ноября оккупанты сбросили на город авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-250. Тогда были разрушены частные дома и многоэтажное здание, десятки домов получили повреждения.