Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі та поліції.

Adv

Які наслідки удару по Слов’янську?

25 листопада 2026 року о 10:05 російські окупанти скинули на місто авіабомбу ФАБ-500 з модулем УМПК. Вона влучила поблизу багатоквартирного будинку.

Унаслідок атаки загинув 77-річний чоловік. За даними прокуратури, він саме вийшов із квартири надвір, коли стався удар.

Наслідки ворожого удару / Фото Нацполіція

1 2 3 4 5 1 / 5

Поранень зазнали десятеро людей віком від 28 до 82 років – шестеро чоловіків і четверо жінок. У них діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, струс головного мозку, забої, переломи й контузію. Один із постраждалих перебуває у важкому стані, усім надають медичну допомогу.

Момент прильоту та коментарі містян: дивіться відео (обрежно, чутливі кадри!)

Які руйнування спричинила російська авіабомба?

У зоні ураження пошкоджені чотири багатоквартирні та шість приватних житлових будинків. Також пошкоджено цивільний автотранспорт – за даними поліції, два автомобілі.

Реклама

Правоохоронці документують наслідки російського удару та допомагають постраждалим.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Російські війська продовжують завдавати авіаударів по Слов’янську. Зокрема, 9 та в ніч проти 10 листопада окупанти скинули на місто авіабомби ФАБ-500 і ФАБ-250. Тоді були зруйновані приватні будинки й багатоповерхівка, десятки осель зазнали пошкоджень.