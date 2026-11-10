Росіяни атакували Слов'янськ авіабомбами: зруйновано будинки, пошкоджено медзаклад

Росіяни атакували Слов'янськ ФАБами / Вадим Лях
Російські війська протягом минулої доби завдали кількох авіаударів по Слов'янську на Донеччині. Унаслідок атак авіабомбами ФАБ-500 та ФАБ-250 зруйновано приватні оселі й багатоповерхівку, десятки будинків зазнали пошкоджень.
Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
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Які наслідки російських ударів по Слов'янську?
У понеділок, 9 листопада, близько 21:00 російські військові завдали авіаудару бомбою ФАБ-500 по приватному сектору в центральній частині Слов'янська. Унаслідок влучання повністю зруйновано чотири приватні будинки, ще близько 60 осель пошкоджено.
У ніч проти 10 листопада окупанти знову атакували місто. Цього разу росіяни скинули дві авіабомби ФАБ-250 на багатоповерхівки в центрі Слов'янська.
Наслідки атаки / Вадим Лях
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Унаслідок удару частково зруйновано один багатоквартирний будинок. Пошкоджень також зазнали щонайменше 22 багатоповерхівки та медичний заклад.
За попередньою інформацією, безпосередньо внаслідок нічної атаки постраждалих не було. Водночас за минулу добу в місті пошкоджено також приватні будинки, автомобілі та обладнання підприємств.
Відомо про одного пораненого – 44-річного чоловіка. Його госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу.
Які наслідки атак на Донеччині?
Як повідомив голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін, у Покровському районі, зокрема в Білозерському, російські удари зруйнували два приватні будинки, ще один зазнав пошкоджень.
У Краматорському районі під ударом опинилися кілька населених пунктів. У Святогірську російський дрон "Молнія" влучив у покрівлю корпусу Святогірської лаври.
Внаслідок семи ударів, зокрема чотирьох атак FPV-дронами, загинули двоє людей. Також пошкоджено два приватні будинки, автомобіль та автобус. По Ясногірці росіяни вдарили чотирма авіабомбами.
В Андріївській громаді три авіабомби зруйнували один будинок і пошкодили ще п'ять. Крім того, дрони "Гербера" пошкодили адміністративну будівлю в Новостепанівці Олександрівської громади та зруйнували господарську споруду в Дмитро-Колиному.
Загалом за добу російські військові 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 648 людей, зокрема 35 дітей.
Крім того, російський безпілотник вранці 10 листопада атакував приміський електропоїзд на залізничній станції в Сумах. У момент удару потяг перебував на пероні, а поїзна бригада була в укритті.
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