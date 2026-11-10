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У Сумах ворожий дрон влучив у потяг на залізничній станції 

Вероніка Соцкова
Дрон атакував електропоїзд в Сумах

Дрон атакував електропоїзд в Сумах / Сумська ОВА

Російський безпілотник вранці 10 листопада атакував приміський електропоїзд на залізничній станції в Сумах. У момент удару потяг перебував на пероні, а поїзна бригада була в укритті.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

 
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Що відомо про атаку на електропоїзд у Сумах?

Ворожий БпЛА влучив у приміський електропоїзд, коли той перебував на пероні залізничної станції. Поїзна бригада під час атаки перебувала в укритті.

За попередньою інформацією, серед пасажирів і залізничників постраждалих немає.

У залізниці закликали пасажирів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки переходити до укриттів.

Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги– наголосили залізничники.

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