У Сумах ворожий дрон влучив у потяг на залізничній станції 

Дрон атакував електропоїзд в Сумах / Сумська ОВА
Російський безпілотник вранці 10 листопада атакував приміський електропоїзд на залізничній станції в Сумах. У момент удару потяг перебував на пероні, а поїзна бригада була в укритті.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
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Що відомо про атаку на електропоїзд у Сумах?
Ворожий БпЛА влучив у приміський електропоїзд, коли той перебував на пероні залізничної станції. Поїзна бригада під час атаки перебувала в укритті.
За попередньою інформацією, серед пасажирів і залізничників постраждалих немає.
У залізниці закликали пасажирів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки переходити до укриттів.
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