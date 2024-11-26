Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук объяснил 24 Каналу, что ударами по домам в разных украинских городах Россия посылает сигнал Западу о своей готовности убивать украинских мирных жителей. Но есть еще одна цель.

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Какова цель обстрелов жилых домов

По словам Братчука, Россия показательно демонстрирует свой терроризм, и уже давно его не скрывает. В частности, это сигнал Западу, мол, "смотрите, мы готовы убивать мирных украинских граждан".

Также это попытка создать панические настроения, определенный управляемый хаос среди украинского общества, особенно на Юге. Враг готов идти на любые удары, что демонстрирует атаками именно по Одессе. Поскольку город является морской столицей Украины, это военно-политический, гуманитарный и промышленный хабы.

Прекрасно понимаем, что такие удары могут быть и в дальнейшем. Россия спешит, это очевидно, на поле боя на разных отрезках. Не могу назвать даже одно направление, где спокойно, везде есть активность. Возможно, по интенсивности разная, но тем не менее. Поэтому такие удары являются демонстрацией как для Запада, так и для украинского общества,

– констатировал Сергей Братчук.

Заметим, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество пострадавших в Одессе в результате российской ракетной атаки увеличилось до 11 человек.