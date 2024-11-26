Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, що ударами по будинках в різних українських містах Росія посилає сигнал Заходу про свою готовність вбивати українських мирних жителів. Та є ще одна мета.

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Яка мета обстрілів житлових будинків

За словами Братчука, Росія показово демонструє свій тероризм, і вже давно його не приховує. Зокрема, це сигнал Заходу, мовляв, "дивіться, ми готові вбивати мирних українських громадян".

Також це намагання створити панічні настрої, певний керований хаос серед українського суспільства, особливо на Півдні. Ворог готовий йти на будь-які удари, що демонструє атаками саме по Одесі. Оскільки місто є морською столицею України, це військово-політичний, гуманітарний та промисловий хаби.

Прекрасно розуміємо, що такі удари можуть бути й надалі. Росія поспішає, це очевидно, на полі бою на різних відтинках. Не можу назвати навіть один напрямок, де спокійно, скрізь є активність. Можливо, за інтенсивністю різна, але тим не менше. Тому такі удари є демонстрацією як для Заходу, так і для українського суспільства,

– констатував Сергій Братчук.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість постраждалих в Одесі внаслідок російської ракетної атаки збільшилася до 11 осіб.