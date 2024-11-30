На фоне обсуждений о возможности ядерной войны NewsWeek проанализировало вероятные последствия удара ядерным оружием США по Москве, Пхеньяну и Пекину. Для этого СМИ использовало карты, созданные профессором и историком ядерных технологий Алексом Веллерстайном.

Смотрите также Путин угрожает "Орешником" Украине: может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить

Что будет если США ударят ядерным оружием

Как объясняет Newsweek, радиус огненного шара от применения B-83, речь идет о внутреннем желтом круге, в котором все будет испаряться из-за интенсивного тепла, поднимающегося до миллионов градусов, достигнет примерно 1,59 квадратной мили, что равно почти 4,12 квадратного километра.

В то же время отмечается, что более умеренный радиус поражения взрывом, внутренний серый круг,, охватывающий 67,7 квадратной мили, это около 175,34 квадратного километра, взрыва, уничтожит жилые дома и, вероятно, вызовет массовые пожары.

Согласно обнародованной информации, любой в пределах 211 квадратных миль, что достигает около 549,49 квадратного километра, вокруг эпицентра взрыва, это радиус теплового излучения, то есть шире оранжевый круг рискует получить ожоги третьей степени по всей коже.

Они часто безболезненны, поскольку они разрушают болевые нервы, что может привести к получению серьезных рубцов инвалидности и ампутаций. В радиусе легкого повреждения взрывом, более широкий серый круг, 535 квадратных миль, вокруг эпицентра следует ожидать, что стеклянные окна разобьются, что может привести к травмам.

СМИ обратилось за комментариями в министерства обороны США и России и Постоянного представительства Корейской Народно-Демократической Республики при ООН по электронной почте, а также попросило о комментарии посольство Китая в Вашингтоне.

По данным издания, в случае применения B-83 по Москве около 1 374 840 человек погибли бы, а 3 747 220 получили бы ранения. За любой 24-часовой период в Москве в среднем 10 222 930 человек находятся в радиусе взрыва (1 psi) симулированной детонации.



Карта поражения в случае удара ядерной бомбой по Москве / Фото Newsweek

По оценкам экспертов, если ударить вышеупомянутой бомбой по Пхеньяну, то там погибли бы 1 327 820 человек и 1 105 660 получили бы ранения. За любой заданный 24-часовой период в городе в среднем 3 177 764 человека находятся в радиусе взрыва (1 psi) симулированной детонации.



Карта поражения в случае удара ядерной бомбой по Пхеньяну / Фото Newsweek

В то же время в Пекине в таком случае, как свидетельствуют оценки, погибли бы 1 548 460 человек и б3 332 190 человек получили бы ранения. Здесь в среднем 9 038 075 человек находятся в радиусе взрыва (1 psi) симулированной детонации.



Карта поражения в случае удара ядерной бомбой по Пекину / Фото Newsweek

Как уточняет издание, подобное развитие событий возможно в случае атаки с воздуха. Согласно Bulletin of the Atomic Scientists, вероятность такой атаки выше, чем с поверхности земли. На оценку сильно влияет степень детонации, а примененная модель предполагает, что высота детонации составляет 10 890 футов, это около 3319 метров, чтобы максимизировать диапазон 5 psi.