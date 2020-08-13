Действующий мэр Киева Виталий Кличко и его партия УДАР являются безоговорочными лидерами электоральных симпатий жителей столицы.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко – за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов будет голосовать", – говорится в сообщении.

На втором-третьем местах по уровню электоральной поддержки – Андрей Пальчевский (соответственно 8% и 9%) и Александр Попов (соответственно 7% и 8%). Далее идут Ирина Верещук (соответственно 5,5% и 6%) и Сергей Притула (соответственно 5% и 5,5%).

Между тем за "УДАР Виталия Кличко" готовы проголосовать 17% всех опрошенных, или 20% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 13% и 15% соответственно, за партию "Оппозиционная платформа – "За жизнь" – 10% и 11,5% соответственно, за партию "Европейская солидарность" – 9% и 11%, за партию "Победа Пальчевского" – 6% и 7%, за ВО "Батькивщина" – 5% и 5,5%, за партию "Сила и честь" – 5% и 5,5%.

Рейтинг всех остальных партий не превышает 5%.