Чинний мер Києва Віталій Кличко і його партія УДАР є беззаперечними лідерами електоральних симпатій жителів столиці.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру Разумкова.

"Якби найближчим часом відбувалися вибори Київського міського голови, найбільшу підтримку виборців на них здобув би чинний мер Віталій Кличко – за нього готові проголосувати 36% всіх опитаних, або 41% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосувати", – йдеться в повідомленні.

На другому-третьому місцях за рівнем електоральної підтримки – Андрій Пальчевський (відповідно 8% і 9%) і Олександр Попов (відповідно 7% і 8%). Далі йдуть Ірина Верещук (відповідно 5,5% і 6%) і Сергій Притула (відповідно 5% і 5,5%).

Тим часом за "УДАР Віталія Кличка" готові проголосувати 17% всіх опитаних, або 20% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати.

За партію "Слуга народу" готові проголосувати 13% і 15% відповідно, за партію "Опозиційна платформа – "За життя" – 10% і 11,5% відповідно, за партію "Європейська солідарність" – 9% та 11%, за партію "Перемога Пальчевського" – 6% і 7%, за ВО "Батьківщина" – 5% і 5,5%, за партію "Сила і честь" – 5% і 5,5%.

Рейтинг всіх інших партій не перевищує 5%.