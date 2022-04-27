Поэтому абсолютно логично, что Украина будет получать определенный стратегический резерв или его часть в этом направлении. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Алексей Мельник.

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Важная цель для Путина

По его мнению, есть еще один немаловажный аспект, о котором мало говорят.

Удар может быть направлен даже не на Украину. Удар может быть направлен на Молдову,

– подчеркнул Мельник.

Так Путин преследует немаловажную цель – применить еще одно оружие гибридной войны – это создание очередной волны беженцев.

"На территории Молдовы – большая часть украинских беженцев. Они пойдут снова в сторону Европейского Союза", – обьяснил эксперт.

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