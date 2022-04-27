Тому абсолютно логічно, що Україна отримуватиме певний стратегічний резерв чи його частину на цьому напрямку. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олексій Мельник.

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Важлива ціль для Путіна

На його думку, є ще один важливий аспект, про який мало говорять.

Удар може бути направлений навіть не на Україну. Удар може бути направлений на Молдову,

– наголосив Мельник.

Так Путін переслідує важливу ціль – застосувати ще одну зброю гібридної війни – це створення чергової хвилі біженців.

"На території Молдови – велика частина українських біженців. Вони підуть знову у сторону Європейського Союзу", – пояснив експерт.

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