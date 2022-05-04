3 мая Россия выпустила 18 ракет на территории Украины. Сделали это из стратегических бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160 из Каспийского региона. Под обстрелы попали Львовская, Закарпатская, Днепропетровская, Кировоградская области, где ракеты повредили объекты инфраструктуры. Из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям.

Подробнее Запустили 18 ракет во Львов, Одесчину, Закарпатье и другие области: главное об атаке 3 мая

Также украинская ПВО сбила ракеты над Виннитчиной и Киевщиной. Речь идет о как минимум восьми ракетах, которые удалось перехватить.

Во Львовской, Закарпатской и Днепропетровской областях целями ударов стали железнодорожные подстанции. В результате ракетных ударов они были повреждены, поэтому поезда направлялись с задержкой.

Какие поезда задерживаются и на сколько

По состоянию на 4 мая некоторые поезда в Украине продолжают курсировать по Украине с задержкой до места прибытия. В общей сложности таких более четырех десятков. Укрзализныця опубликовала перечень этих поездов и приблизительное время их задержки в пути: