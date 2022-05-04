3 мая Россия выпустила 18 ракет на территории Украины. Сделали это из стратегических бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160 из Каспийского региона. Под обстрелы попали Львовская, Закарпатская, Днепропетровская, Кировоградская области, где ракеты повредили объекты инфраструктуры. Из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям.

Подробнее Запустили 18 ракет во Львов, Одесчину, Закарпатье и другие области: главное об атаке 3 мая

Также украинская ПВО сбила ракеты над Виннитчиной и Киевщиной. Речь идет о как минимум восьми ракетах, которые удалось перехватить.

Во Львовской, Закарпатской и Днепропетровской областях целями ударов стали железнодорожные подстанции. В результате ракетных ударов они были повреждены, поэтому поезда направлялись с задержкой.

Какие поезда задерживаются и на сколько

По состоянию на 4 мая некоторые поезда в Украине продолжают курсировать по Украине с задержкой до места прибытия. В общей сложности таких более четырех десятков. Укрзализныця опубликовала перечень этих поездов и приблизительное время их задержки в пути:

  • №22 Трускавец — Харьков (+9:17 час);
  • №3 Львов — Запорожье (+7:23 часа);
  • №60 Чоп Киев (+6:25 ч);
  • №82 Ужгород Киев (+5:48 ч);
  • №25 Рахов — Одесса (+5:32 часа);
  • №145 Львов — Ужгород (+5:35 час);
  • №12 Львов — Одесса (+5:28 час);
  • №46 Лозовая Ужгород (+5:05 час);
  • №37 Ужгород — Одесса (+4:53 часа);
  • №50 Трускавец Киев (+4:53 ч);
  • №92 Львов — Киев (+4:32 час);
  • №56 Рахов Киев (+4:19 ч);
  • №55 Киев Рахов (+6:05 час);
  • №135 Черновцы — Одесса (+3:45 час);
  • №53 Днепр — Одесса (+4 часа);
  • №30 Ужгород Киев (+3:25 час);
  • №92 Одесса — Лозовая (+3:16 час);
  • №231 Днепр — Львов (+3:05 час);
  • №88 Ковель Запорожье (+2:58 ч);
  • №6 Запорожье Ивано-Франковск (+3:01 час);
  • №96 Рахов Киев (+2:42 ч);
  • №86 Львов — Запорожье (+2:46 час);
  • №8 Одесса — Харьков (+2:30 час);
  • №43 Ивано-Франковск — Киев (+2:30 час);
  • №14 Солотвино — Киев (+2:30 час);
  • №38 Запорожье Киев (+1:45 час);
  • №175 Запорожье Жмеринка (+2:08 ч);
  • №16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:08 ч);
  • №7 Киев — Черновцы (+2 ч);
  • №37 Киев — Запорожье (+2 ч);
  • №59 Киев — Чоп (+2 ч);
  • №85 Запорожье Львов (+1:40 ч);
  • №8 Черновцы — Киев (+1:37 ч);
  • №149 Полтава Черновцы (+1:36 ч);
  • №81 Киев — Ужгород (+3:16 ч);
  • №57 Киев Ворохта (+1:20 ч);
  • №17 Харьков — Львов (+1:20 ч);
  • №42 Львов — Днепр (+1:30 ч);
  • №91 Киев — Львов (+1:15 ч);
  • №41 Днепр — Львов (+1 ч);
  • №705 Киев — Перемышль (+4:30 ч);
  • №774 Львов Дарница (+6 ч);
  • №716 Перемышль — Киев (+2:05 ч);
  • №754 Дарница Харьков (+40 мин).