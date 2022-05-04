3 травня Росія випустила 18 ракет по території України. Зробили це зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 або ж Ту-160 з Каспійського регіону. Під обстріли потрапили Львівська, Закарпатська, Дніпропетровська, Кіровоградська області, де ракети пошкодили об'єкти інфраструктури. З інших засобів завдано ракетні удари по Одеській та Донецькій областях.

Детальніше Запустили 18 ракет на Львів, Одещину, Закарпаття та інші області: головне про атаку 3 травня

Також українська ППО збила ракети над Вінниччиною та Київщиною. Мова йде про як мінімум вісім ракет, які вдалося перехопити.

У Львівській, Закарпатській та Дніпропетровській областях цілями ударів стали залізничні підстанції. Внаслідок ракетних ударів вони були пошкоджені, відтак поїзди прямували із затримкою.

Які поїзди затримуються та на скільки

Станом на 4 травня деякі поїзди в Україні й далі курсують Україною із затримкою до місця прибуття. Загалом таких понад чотири десятки. Укрзалізниця опублікувала перелік цих поїздів та приблизний час їх затримки в дорозі: