Бывший офицер Воздушных сил, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала отметил, что кроме ударов с применением дальнобойных БПЛА, уже стоит обсуждать возможность создания служб, которые бы работали на уровне Моссада, чтобы выявлять российских военных и ликвидировать их.

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Чего будет бояться Россия?

Храпчинский отметил, что уже есть примеры успешного уничтожения российских генералов, была проведена удачная работа и в отношении инженера, который модернизировал ракеты X-59, X-69, которыми Россия терроризировала Украину. Наработки в этом направлении есть, но их, по словам бывшего офицера Воздушных сил, надо увеличивать.

Россия хотя и большая, но трусливая, которая таких действий начнет бояться и понимать, что каждый военный, который даже просто заправляет топливом пусковую установку к "Искандеру" или корейским ракетам, может стать потенциальной мишенью для уничтожения,

– озвучил Храпчинский.

Вот такие действия со стороны Украины можно будет расценивать как месть. Пока что, по словам Храпчинского, наше государство только воюет и выбивает вражеские системы, которые привлечены к ударам по украинской территории.

"Все наши удары – это ответные удары на действия со стороны России. Украина воюет в рамках международных правил, потому что бьет исключительно по военным объектам", – отметил Храпчинский.

Напомним, в Генштабе официально подтвердили, что подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими СОУ атаковали ряд объектов на Курщине, связанных с военными преступниками, которые причастны к ракетному удару по Сумам в Вербное воскресенье. Результаты удара по ППД 448 ракетной бригады уточняются.

Отметим, что в российских пабликах появилась информация о том, что в результате этого удара по селу Клюква в Курской области 448 ракетная бригада России понесла большие потери. "Военкоры" возмущаются, что военное командование не оценило должным образом угрозу и не смогло уберечь личный состав.