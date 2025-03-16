На последствия украинского ракетного удара жалуется россиянка. Запись перехваченного телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает 24 Канал.

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Что известно о ракетном ударе

По словам россиянки, много кадыровцев были под завалами. Она вспоминает о 6 раненых военных, среди которых 2 в тяжелом состоянии с кровопотерей.

Ракета, воображения, и еще они отдыхали, один только в бронежилете был мальчик. Чеченцы в основном, такие молоденькие вообще. Самому старшему, наверное, 41 год,

– говорит женщина.

Россиянка жалуется на удар по "ахматовцам": слушайте перехват

Украинские разведчики напоминают – за каждое совершенное россиянами военное преступление их ждет справедливое возмездие.

К слову, недавно в ГУР также перехватили разговор российских военных о таксисте из Белгорода по прозвищу "Бэтмен", который перевозил для оккупантов наркотики. "Курьера" разоблачили, из-за чего в затруднительном положении оказались другие водители такси в городе.