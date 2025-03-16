На наслідки українського ракетного удару бідкається росіянка. Запис перехопленої телефонної розмови опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає 24 Канал.

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Що відомо про ракетний удар

За словами росіянки, багато кадирівців були під завалами. Вона згадує про 6 поранених військових, серед яких 2 у важкому стані з крововтратою.

Ракета, уяви, та ще вони відпочивали, один тільки в бронежилеті був хлопчик. Чеченці в основному, такі молоденькі взагалі. Найстаршому, напевно, 41 рік,

– каже жінка.

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Українські розвідники нагадують – за кожен здійснений росіянами воєнний злочин їх чекає справедлива відплата.

До слова, нещодавно в ГУР також перехопили розмову російських військових про таксиста з Бєлгорода на прізвисько "Бетмен", який перевозив для окупантів наркотики. "Кур'єра" викрили, через що в скрутному становищі опинилися інші водії таксі в місті.