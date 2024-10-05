Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 каналу, что благодаря подобным ударам россияне не могут поднимать свои самолеты, прекращают полеты, а количество управляемых авиационных бомб у врага уменьшается. Удары по российским аэродромам должны быть систематические.

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Как удар по аэродрому "Борисоглебск" снижает боеспособность россиян

По словам генерала армии, на российском военном аэродроме были поражены системы управления полетами, часть складов с управляемыми авиационными бомбами. Также удалось повредить еще несколько самолетов.

Самолеты к полетам не годятся, количество КАБов у россиян уменьшилось, то есть как оснащение для самолетов для того, чтобы наносить удары. Ну а система управления требует ремонта, который займет несколько месяцев,

– рассказал Маломуж.

Генерал армии отметил, что украинские удары по любому аэродрому России снижает боеспособность оккупантов на несколько дней, ведь они прекращают полеты.

Удары по аэродрому "Борисоглебск" были тактическими, то есть в нескольких местах. Однако несмотря на это россияне теперь имеют проблему с ограничением использования своих самолетов.

Такие удары должны быть чаще. Вот как уничтожить возможность россиян наносить удары по нашим войскам, по Угледару, КАБами по Покровску, Харькову и Запорожью? Бить и бить ежедневно по аэродромам,

– подчеркнул Маломуж.

Украина, по его словам, имеет беспилотники, которые могут летать на расстояние до 2 тысяч километров, а подобные аэродромы расположены на расстоянии до 800 километров. Запуская несколько сотен беспилотников на каждый аэродром, часть россияне будут сбивать, а остальные – уничтожать важные военные цели.

Из-за системных ударов враг не будет рисковать поднимать в воздух свои самолеты для запуска ракет, а также запускать дроны.

Обратите внимание! Авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что на аэродроме "Борисоглебск" также расположена учебная база, где россияне готовят новых пилотов. Сделать невозможным подготовку оккупантов для будущей эксплуатации авиации является важной задачей.

Кстати, на аэродроме "Борисоглебск" дроны СБУ, ССО и других Сил обороны атаковали именно стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива.