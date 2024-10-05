Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що завдяки подібним ударам росіяни не можуть підіймати свої літаки, припиняють польоти, а кількість керованих авіаційних бомб у ворога зменшується. Удари по російських аеродромах повинні бути систематичні.

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Як удар по аеродрому "Борисоглєбськ" знижує боєздатність росіян

За словами генерала армії, на російському військовому аеродромі було уражено системи управління польотами, частину складів з керованими авіаційними бомбами. Також вдалось пошкодити ще кілька літаків.

Літаки до польотів не годяться, кількість КАБів в росіян зменшилась, тобто як оснащення для літаків для того, щоб завдавати ударів. Ну а система управління потребує ремонту, який займе кілька місяців,

– розповів Маломуж.

Генерал армії наголосив, що українські удари по будь-якому аеродрому Росії знижує боєздатність окупантів на декілька днів, адже вони припиняють польоти.

Удари по аеродрому "Борисоглєбськ" були тактичними, тобто у кількох місцях. Однак попри це росіяни тепер мають проблему з обмеженням використання своїх літаків.

Такі удари повинні бути частіше. От як знищити можливість росіян завдавати ударів по наших військах, по Вугледару, КАБами по Покровську, Харкову та Запоріжжю? Бити і бити щоденно по аеродромах,

– підкреслив Маломуж.

Україна, за його словами, має безпілотники, які можуть літати на відстань до 2 тисяч кілометрів, а подібні аеродроми розташовані на відстані до 800 кілометрів. Запускаючи кілька сотень безпілотників на кожен аеродром, частину росіяни будуть збивати, а решта – знищуватиме важливі військові цілі.

Через системні удари ворог не буде ризикувати підіймати в повітря свої літаки для запуску ракет, а також запускати дрони.

Звернуть увагу! Авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів, що на аеродромі "Борисоглєбськ" також розташована навчальна база, де росіяни готують нових пілотів. Унеможливити підготовку окупантів для майбутньої експлуатації авіації є важливим завданням.

До речі, на аеродромі "Борисоглєбськ" дрони СБУ, ССО та інших Сил оборони атакували саме стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального.