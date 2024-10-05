Про це у своєму телеграм-каналі повідомив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман". Нагадаємо, що дрони атакували спиртзавод у Бєлгородській і Воронезькій областях.

Дивіться також Могли знищити рідкісну зброю: у ЗМІ заінтригували наслідками удару по "Борисоглєбську"

Для чого атакувати спиртзаводи

У ніч проти 5 жовтня було атаковано російські спиртзаводи, що викликало хвилю жартів в мережі. Втім, за словами Бунятова ці об'єкти були обрані не просто так.

Жарти про атакований спиртзавод, залишаються жартами, бо такі заводи мають змогу виготовляти добавки для підвищення октанового числа палива,

– пояснив військовий.

Він додав, що особливо це актуально для "військового палива".

Додамо, що за інформацією від місцевих, внаслідок атаки на спиртзавод у Новохоперську Воронезької області було повністю знищено цех. Водночас у Міноборони Росії традиційно відзвітували, що всі БпЛА буцімто було ліквідовано силами ППО.