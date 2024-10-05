Зокрема, під удар міг потрапити місцевий спиртзавод. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку дронів на Воронезьку область

Близько 3:30 губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв повідомив, що дрони атакували декілька російських підприємств.

За його словами, одна людина буцімто зазнала поранення. На території одного з підприємств виникло займання.

Водночас на іншому підприємстві, яке атакували БпЛА, нібито минулося без постраждалих і руйнувань.

Вже згодом з'явилася інформація, що під ударом міг опинитися спиртзавод у Новохоперську, Воронезької області.

Удар по підприємству у Новохоперську: дивіться відео (Увага! присутня ненормативна лексика)

Цікавим є те, що слова місцевих різняться від раніше заявленого губернатором. Вони стверджують, що внаслідок удару цех було знищено, а всіх хто був на зміні відправили додому. За інформацією від місцевих, минулося без жертв. Наразі на місці працюють сапери.