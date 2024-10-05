В частности, под удар мог попасть местный спиртзавод. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке дронов на Воронежскую область

Около 3:30 губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дроны атаковали несколько российских предприятий.

По его словам, один человек якобы получил ранения. На территории одного из предприятий возникло возгорание.

В то же время на другом предприятии, которое атаковали БпЛА, якобы обошлось без пострадавших и разрушений.

Уже позже появилась информация, что под ударом мог оказаться спиртзавод в Новохоперске, Воронежской области.

Удар по предприятию в Новохоперске: смотрите видео (Внимание! присутствует ненормативная лексика)

Интересно то, что слова местных отличаются от ранее заявленного губернатором. Они утверждают, что в результате удара цех был уничтожен, а всех кто был на смене отправили домой. По информации от местных, обошлось без жертв. Сейчас на месте работают саперы.