"Радио Свобода" опубликовала снимки из космоса. С одной стороны на них не видно ничего такого, что могло свидетельствовать об эффективном уничтожении российских самолетов или складов со снарядами. Но в то же время можно четко увидеть, что сгорели неизвестные ящики или контейнеры, которые были размещены под открытым небом возле взлетно-посадочной полосы, пишет Defense Express.

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Могло быть уничтожено важное оружие

Журналисты отмечают, что теоретически в этих ящиках могли размещаться или редкие авиационные боеприпасы, или дефицитная и дорогая аппаратура, например для радиотехнической или радиоэлектронной разведки.

В издании отметили, что спутниковые снимки не дают полной информации о результатах атаки на "Борисоглебск". Нужны еще дополнительные данные.

Однако считают в СМИ, есть основания говорить о том, что удар Сил обороны по вражескому аэропорту был успешным, а потери оккупантов могут оказаться "буквально зашкаливающе болезненными".

К слову, город Борисоглебск расположен почти в 300 километрах от украинской границы. На местном аэродроме враг держит самолеты Су-35 и Су-34, а также склады с КАБами.