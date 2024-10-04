"Радио Свобода" опубликовала снимки из космоса. С одной стороны на них не видно ничего такого, что могло свидетельствовать об эффективном уничтожении российских самолетов или складов со снарядами. Но в то же время можно четко увидеть, что сгорели неизвестные ящики или контейнеры, которые были размещены под открытым небом возле взлетно-посадочной полосы, пишет Defense Express.
Смотрите также В Воронежской области дроны атаковали НПЗ: где расположен поселок Анна
Могло быть уничтожено важное оружие
Журналисты отмечают, что теоретически в этих ящиках могли размещаться или редкие авиационные боеприпасы, или дефицитная и дорогая аппаратура, например для радиотехнической или радиоэлектронной разведки.
В издании отметили, что спутниковые снимки не дают полной информации о результатах атаки на "Борисоглебск". Нужны еще дополнительные данные.
Однако считают в СМИ, есть основания говорить о том, что удар Сил обороны по вражескому аэропорту был успешным, а потери оккупантов могут оказаться "буквально зашкаливающе болезненными".
К слову, город Борисоглебск расположен почти в 300 километрах от украинской границы. На местном аэродроме враг держит самолеты Су-35 и Су-34, а также склады с КАБами.