Соответствующие кадры атаки публикует Радио Свобода, передает 24 Канал.

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Атака на "Борисоглебск"

Спутниковые снимки аэродрома "Борисоглебск" показывают несколько новых следов пожара в районе взлетно-посадочной полосы аэродрома, однако сооружения имеют неповрежденный вид.

Как выглядит аэродром, который атаковали БпЛА: смотрите видео

Отметим, что удары по "Борисоглебску" были спланированы и реализованы СБУ, а также ССО и другими Силами обороны. БпЛА успешно атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива на военном аэродроме "Борисоглебск". Этот аэродром расположен в Воронежской области, и именно оттуда взлетают вражеские самолеты, которые наносят авиаудары по прифронтовым городам и селам.

Заметим также то, что город Борисоглебск расположен почти на границе с Тамбовской областью. Это почти в 300 километрах от украинской границы.

Власти Воронежской области и минобороны России сообщали только о перехваченных беспилотниках и повреждениях жилых домов.