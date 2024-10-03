Відповідні кадри атаки публікує Радіо Свобода, передає 24 Канал.

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Атака на "Борисоглєбск"

Супутникові знімки аеродрому "Борисоглєбск" показують кілька нових слідів пожежі в районі злітно-посадкової смуги аеродрому, проте споруди мають непошкоджений вигляд.

Як виглядає аеродром, який атакували БпЛА: дивіться відео

Зазначимо, що удари по "Борисоглєбску" були сплановані та реалізовані СБУ, а також ССО та іншими Силами оборони. БпЛА успішно ататкували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі "Борисоглєбськ". Це летовище розташоване у Воронезькій області, і саме звідти злітають ворожі літаки, які завдають авіаударів по прифронтових містах і селах.

Зауважимо також те, що місто Борисоглєбск розташоване майже на межі з Тамбовською областю. Це майже за 300 кілометрів від українського кордону.

Влада Воронезької області та міноборони Росії повідомляли лише про перехоплені безпілотники і пошкодження житлових будинків.