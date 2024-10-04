"Радіо Свобода" опублікувала знімки з космосу. З одного боку на них не видно нічого такого, що могло свідчити про ефективне знищення російських літаків чи складів зі снарядами. Але водночас можна чітко побачити, що згоріли невідомі ящики чи контейнери, які були розміщені під відкритим небом біля злітно-посадкової смуги, пише Defense Express.

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Могла бути знищена важлива зброя

Журналісти зазначають, що теоретично у цих ящиках могли розміщуватися або рідкісні авіаційні боєприпаси, або дефіцитна та дорога апаратура, наприклад для радіотехнічної чи радіоелектронної розвідки.

У виданні зазначили, що супутникові знімки не дають повної інформації щодо результатів атаки на "Борисоглібськ". Потрібні ще додаткові дані.

Однак вважають у ЗМІ, є підстави говорити про те, що удар Сил оборони по ворожому летовищу був успішним, а втрати окупантів можуть виявитись "буквально зашкально болючими".

До слова, місто Борисоглєбск розташоване майже за 300 кілометрів від українського кордону. На місцевому аеродромі ворог тримає літаки Су-35 і Су-34, а також склади з КАБами.