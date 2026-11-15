Взлетная полоса в огне: в Генштабе рассказали подробности о пораженном аэродроме "Ахтубинск" и дронопорте

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, подвергшийся атаке аэродром расположен примерно в 650 километрах от линии боевого столкновения.

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Что подверглось удару?

На территории базы расположен 929-й государственный летно-испытательный центр Минобороны России, который является ключевым объектом для тестирования новейших образцов военной авиатехники и авиационного вооружения перед отправкой на войну.

Кроме того, российское командование использует этот аэродром для дислокации истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые наносят удары управляемыми авиабомбами по линии фронта и прифронтовым населенным пунктам Украины.

Во время атаки украинские силы поразили склад с комплектами к авиационным управляемым ракетам, после чего на территории объекта началась масштабная вторичная детонация боеприпасов.

В то же время военные поразили подвижный радиовысотомер ПРВ-13, предназначенный для измерения высоты полета воздушных целей и точного определения их координат.

Уничтожение стартовой площадки вражеских беспилотников

Второй важной целью стал военный объект оккупантов в Орловской области, расположенный значительно ближе к государственной границе. В районе населенного пункта Цимбулова Силы обороны нанесли удар по базе хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотников – дронопорту "Цимбулова".

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Именно с этой площадки российские подразделения регулярно запускают дроны по объектам украинской гражданской и энергетической инфраструктуры. Поражение такого комплекса напрямую ослабляет возможности врага по осуществлению регулярных ночных атак.

В военном командовании подчеркнули, что системная боевая работа по уничтожению важных военных объектов агрессора будет продолжаться и в дальнейшем, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины.

Серия ударов по объектам российской авиации

Напомним, ранее мы писали, что этой же ночью на аэродроме Ахтубинскраздалось не менее 30 взрывов,, после чего местные жители наблюдали продолжительную детонацию вооружения.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в ночь на 15 ноябряпод массированной атакой БПЛА оказался также Таганрог в Ростовской области, где целью стал стратегический авиазавод имени Бериева, занимающийся ремонтом самолетов А-50.