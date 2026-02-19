Его не видит российская ПВО, аналитик BILD назвал наиболее эффективное оружие Украины

Силы обороны Украины нанесли удар по арсеналу в Волгоградской области России. По данным Генштаба, объект является одним из крупнейших складов боеприпасов российской армии, а российская сторона подтвердила пожар после атаки.

Журналист и аналитик издания BILD Юлиан Рёпке в эфире 24 Канала оценил эффективность примененной ракеты и объяснил, почему, по его мнению, наиболее результативным оружием Украины сейчас является другой тип ударных средств.

Удар по Волгоградскому арсеналу не стал переломным

Аналитик отметил, что проанализировал спутниковые снимки района до и после атаки. По его словам, поражению подверглась прежде всего техническая инфраструктура объекта, которая обеспечивала работу склада боеприпасов.

Напомним! В ночь на 12 февраля Силы обороны Украины нанесли удар по большому арсеналу ГРАУ минобороны России вблизи Котлубани в Волгоградской области. По данным Генштаба, ракеты "Фламинго" поразили объект, где хранились тысячи тонн ракет, артиллерийских снарядов и авиабомб; зафиксированы мощные взрывы и вторичная детонация. Военный эксперт Роман Свитан предположил, что из-за значительного расстояния удар могли нанести именно ракетами, а не беспилотниками, и назвал этот арсенал важным транзитным складом российской армии.

Видимые повреждения есть, однако признаков полного вывода арсенала из строя он не увидел.

Насколько я понимаю, была поражена котельная – техническая инфраструктура, которая обеспечивала работу арсенала,

– отметил Репке.

Он обратил внимание и на другой момент: по имеющейся информации, было запущено несколько ракет, однако публично продемонстрированы последствия только одного попадания. Это затрудняет окончательную оценку масштабов удара и его влияния на логистику российской армии в регионе.

Мы увидели видео последствий только одного попадания, поэтому я не на 100% уверен в этом оружии,

– добавил он.

Аналитик подчеркнул, что Россия научилась достаточно эффективно противодействовать традиционным крылатым ракетам. Именно поэтому, по его мнению, подобные удары не всегда дают стратегический эффект, даже если имеют значительный символический резонанс.

Малозаметные дроны эффективнее традиционных ракет

Более перспективным форматом ударов выглядят малые беспилотники с низкой радиолокационной заметностью. В качестве примера он привел атаку на Ухту, где дрон преодолел рекордное расстояние и смог добраться до цели вопреки российской системе противовоздушной обороны.

Заметьте! 12 февраля подразделения СБУ и других составляющих Сил обороны Украины нанесли удар по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Ухта, который расположен примерно в 1750 километрах от границы Украины, что стало рекордной дальностью поражения. По данным Генштаба, после атаки возник пожар на технологических установках предприятия, которое входит в структуру ПАО "Лукойл", перерабатывает около 4,2 миллиона тонн нефти в год и производит топливо, которое используется, в частности, для обеспечения российской армии.

Речь идет о дроне Ан-196 "Лютый", который работает по другой тактике, чем большие крылатые ракеты.



Украинский БпЛА Ан-196 "Лютый" / Фото: building-tech.org

Я видел видео как дрон "Лютый" пролетает над Ухтой. Он летит на крайне низкой высоте и практически не обнаруживается российской ПВО. Это впечатляет,

– отметил Репке.

Даже если такой дрон попадает на радары, поразить его сложно из-за особенностей траектории и высоты полета. Именно это делает подобные аппараты более эффективными для поражения глубоких тыловых объектов.

Даже если они увидят его на радаре, они не смогут по нему попасть,

– добавил он.

Аналитик подчеркнул, что именно на такие сложные для обнаружения беспилотники Украине стоит делать ставку. По его мнению, они создают для российской ПВО значительно более серьезный вызов, чем большие и медленные ракеты традиционного типа.

Символический эффект важнее практического

Удар по Ухте выглядит впечатляюще с точки зрения дальности и самого факта прорыва российской ПВО. По его словам, преодолеть почти 1750 километров и добраться до цели в глубине территории России – это серьезный технологический показатель. Однако масштаб реальных промышленных последствий пока что остается ограниченным.

Удар по Ухте – это скорее отдельный инцидент. Он впечатляет и имеет символическое значение, но практический эффект, на мой взгляд, небольшой,

– отметил Репке.

Он обратил внимание, что во многих случаях российская сторона оперативно ликвидирует пожары и восстанавливает поврежденную инфраструктуру. В отличие от системных атак России по украинской энергетике, украинские удары пока имеют точечный характер.

Во многих случаях россияне тушили пожары за несколько часов или дней,

– добавил он.

По его мнению, настоящий эффект возможен только при условии повторяемости таких атак. Один успешный удар имеет символическое значение, но для стратегического результата нужна системность.

Что известно об украинском БпЛА Ан-196 "Лютый"?