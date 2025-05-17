Им было по 56 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кордон.Медиа".

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Что известно о погибших супругах в Белополье

Елена Евтушенко и Игорь Василина утром ехали домой в Сумы.

Когда-то они проживали в Белополье. Хотя эвакуировались оттуда раньше, но продолжали работать в родном городе.

Супруги должны были ехать домой в Сумы еще вчера, но задержались до утра и сели в автобус, который атаковали россияне.

В️известно, что Елена из Белополья. Она много лет работала учителем географии и биологии, а последние 10 лет заведовала методическим кабинетом в Белопольском районном отделе образования.

Елена очень любила детей, всегда была с улыбкой. Очень преданная своей работе женщина. А еще любила цветы, поскольку по образованию была педагогом по биологии. Весь двор в Белополье у нее засажен цветами,

– рассказала редактор газеты "Белопольщина" Наталья Калиниченко.

Игорь родился в Роменском районе, но значительную часть жизни жил в Белополье, где работал на железной дороге.

У погибших остался сын Максим и 10-летняя внучка.

Напомним, что россияне, ударив по автобусу на выезде из Белополья. Известно о 9 погибших и 7 раненых, трое из которых в тяжелом состоянии. Большинство жертв – женщины пенсионного возраста. Некоторые из пассажиров автобуса ехали на эвакуацию.