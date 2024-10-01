По меньшей мере две ракеты типа "Катюша" были выпущены вблизи международного аэропорта Багдада, где расположена военная база США, сообщили два иракских военных чиновника Reuters утром 1 октября.

Смотрите также Готовятся к подписанию опасного соглашения: ISW объяснил цель визита Мишустина в Иран

Удар по Багдаду

Отмечается, что система ПВО перехватила эти ракеты.

В то же время представитель США опроверг сообщения о том, что целью были американские вооруженные силы.

Все военные лица находятся на месте, и военные силы не стали целью обстрела, как об этом сообщали,

– подчеркнул представитель Министерства обороны США, пожелавший остаться анонимным.

Два источника в иракских силах безопасности сообщили, что предварительное расследование показало, что по Багдаду было по меньшей мере выпущено три ракеты, одна из которых упала вблизи зданий, используемых иракскими силами борьбы с терроризмом, вызвав повреждения и пожар в нескольких автомобилях.

Официальный представитель США заявил, что Вашингтон знает о сообщениях об атаке на Багдадский дипломатический комплекс поддержки, являющийся объектом Государственного департамента США.

Представитель Государственного департамента США заявил, что оценивается ущерб, нанесенный атакой, и сообщил, что жертв нет.

Отметим, что Ирак выступает региональным партнером как Соединенных Штатов, так и Ирана. Эта страна удерживает 2500 американских военных, но в то же время имеет поддерживаемые Ираном вооруженные группировки, связанные с его силами безопасности. Вооруженные группы Ирана в Ираке неоднократно нападали на войска США на Ближнем Востоке с начала войны в Газе.

К слову, ночью Израиль начал ограниченную наземную операцию в Ливане.