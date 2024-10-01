Отмечается, что Мишустин приехал в столицу Ирана, чтобы встретиться с различными официальными лицами страны и обсудить российско-иранское экономическое сотрудничество.

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Что известно о визите Мишустина в Тегеран

В частности, российский премьер провел переговоры с президентом Масудом Пезешкианом. На этой встрече чиновник выразил надежду, что Россия и Иран подпишут всеобъемлющее соглашение о стратегическом сотрудничестве. Ожидается, что это произойдет на предстоящем саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22 – 24 октября.

Кроме того, Мишустин также встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом. С ним российский чиновник говорил о возможностях для российских инвестиций в "различные отрасли" в Иране, в частности речь шла о нефтяной промышленности.

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что во время визита Мишустина в Иран особое внимание будет направлено на развитие торгово-экономических связей между двумя странами.

Российские и иранские официальные лица, вероятно, рассматривают расширение экономического и финансового сотрудничества как необходимую составляющую общей активизации российско-иранских отношений,

– подытожили в Институте изучения войны.

К слову, военное сотрудничество стран продолжается. В начале сентября стало известно о передаче Ираном России баллистических ракет.

Напомним, что Пезешкиан сделал циничное заявление о войне в Украине, якобы осудив российскую агрессию. Глава Ирана убеждает, что, якобы, никаких ракет в страну-агрессора не передавал.