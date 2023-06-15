"Хлопок" продолжает показывать российским оккупантам, что у них нет никакого будущего на временно оккупированных территориях. В частности, на Арабатской Стрелке.

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Село Счастливцево расположено вблизи Геническа. Спутник зафиксировал, что осталось там после мощного "хлопка" в базу окупантов.

Кадры со спутника: смотрите видео "Схем"

Спутник показал, что оставил после себя "хлопок": смотрите видео "Схем"

Ранее прилет по оккупантам подтверждал мэр Мелитополя Иван Федоров. Сообщается, что там располагались военнослужащие росгвардии. Сообщают, что оккупанты очень испугались, и уцелевшие начали убегать.

Журналист-международник Алексей Бурлаков обратил внимание, что эта территория – фактически Крым.

А это уже почти Крым. Арабатская Стрелка – это полоса, соединяющая материковую Украину с временно оккупированным полуостровом. И это приятно, что россияне так далеко уходят,

– говорится в сообщении.

К слову, из временно оккупированного Крыма захватчики уже тоже убегают, теряя тапочки.